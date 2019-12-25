Найдена самая дорогая съемная «двушка» Москвы

Самая дорогая двухкомнатная квартира Москвы, сдающаяся в аренду, найдена в башне «Око» делового комплекса «Москва-Сити». Жилье обойдется съемщику в 450 тысяч рублей в месяц, говорится в материале агентства «ИНКОМ-Недвижимость» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Площадь объекта составляет 115 квадратных метров. Это панорамная квартира-студия с отдельной спальней, меблированная и оснащенная полным комплектом бытовой техники от ведущих мировых производителей.

На втором месте также расположился лот из «Москва-Сити» — это апартаменты в башне «Санкт-Петербург» за 320 тысяч рублей в месяц. Их площадь равняется 191 «квадрату». Здесь есть две изолированные спальни с собственными санузлами и гардеробными и хозблок с домашней прачечной. Съемщику предоставляется и машино-место в подземном паркинге.

Третью строчку рейтинга заняла «двушка» за 200 тысяч рублей в пятиэтажном особняке в Леонтьевском переулке (Центральный административный округ). Квартира площадью 80 квадратных метров обставлена в стиле модерн. В стоимость также входят аренда теплого гаража и еженедельная уборка помещений.

Самой дорогой съемной квартирой столицы в декабре 2019 года стал двухуровневый пентхаус с дизайнерским ремонтом, персональным кино- и спортзалом, а также SPA-кабинетом. Площадь объекта составляет 550 квадратных метров.

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