Названа цена самого дорогого дома Москвы

Максимальная стоимость частного дома в Москве (в пределах МКАД) составляет 1,15 миллиарда рублей, следует из материалов агентства Savills, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, всего в настоящее время в столице выставлено на продажу около 110 домов, вилл, коттеджей и таунхаусов. Наибольшее число объектов представлено в поселках, расположенных в северо-западной части города. Также частные домовладения можно приобрести в Западном, Северном, Центральном и Северо-Восточном округах.

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Средняя площадь дома, выставленного на продажу в Москве, — 456 квадратных метров, средняя стоимость — 254 миллиона рублей. По максимальной цене предлагается 450-метровый коттедж в Серебряном бору: его оценили более чем в миллиард рублей. В доме выполнена отделка под ключ, оборудована СПА-зона с сауной, кухня с выходом на террасу с джакузи. Размер участка — 40 соток.

«Однако дом в городской черте можно приобрести и за меньшую сумму — в пределах 50 миллионов рублей (таких лотов 11 процентов), — указывают в Savills. — Преобладающую долю составляют дорогие объекты стоимостью выше 300 миллионов рублей — почти треть объема предложения».

Ранее, в ноябре, стало известно, что на московском рынке люксового жилья наблюдается рост числа закрытых продаж, когда недвижимость не предлагают широкому кругу покупателей. За последний год число «секретных» квартир и апартаментов на рынке выросло примерно в полтора раза.

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