Подозреваемый в многомиллиардном мошенничестве россиянин лишился виллы в Италии

В Италии на торгах реализовали историческую виллу, принадлежавшую бывшему главе НПО «Космос» Андрею Чернякову. Имение перешло в собственность бизнесмена из Германии Хайнца Тиле, входящего в список Forbes. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, аукцион по продаже объекта состоялся во второй половине ноября во Флоренции. Лот включал в себя девять зданий, расположенных на земельным участке размером более трех гектаров. Главное из них — трехэтажный особняк с 15 спальнями, окруженный оливковым садом и виноградником. Дом ранее принадлежал Чернякову.

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Недвижимость купила компания LBG Italy S.r.l. Хайнца Тиле, сумма сделки составила 7,2 миллиона евро (около 510 миллионов рублей). Выручку планируется направить на погашение долгов российского топ-менеджера.

Андрей Черняков обвиняется в хищении кредита Банка Москвы, выданного на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля. Кредит не был погашен, а долги НПО «Космос» перед банком превысили 30 миллиардов рублей. Бизнесмен пытался скрыться в Лондоне, откуда бежал в Германию, а после улетел в Польшу, надеясь попасть на Украину, но был задержан в аэропорту.

22 ноября этого года стало известно, что Польша приняла решение о выдаче Чернякова российским властям. Ранее бизнесмен сам обратился к польскому суду с ходатайством, в котором просил отправить его на родину.

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