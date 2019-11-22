Подозреваемого в многомиллиардном мошенничестве бизнесмена экстрадируют в Россию

Польша приняла решение о выдаче обвиняемого в мошенничестве на 17 миллиардов рублей экс-владельца и главы строительной корпорации НПО «Космос» Андрея Чернякова. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.

По его словам, Черняков будет доставлен в Москву в сопровождении спецконвоя.

«Андрей Валерьевич более двух месяцев назад обратился к польскому суду с ходатайством, в котором просил отправить его в Россию. Поскольку это было его собственное добровольное решение, польский суд не имел права отказать в этом ходатайстве. Его решение обосновано тем, что он рассчитывает на объективное рассмотрение его уголовного дела в России», — заявил

«Ленте.ру» адвокат Руслан Коблев, защищающий интересы Чернякова. Он напомнил, что его доверитель входит в список предпринимателей, находящихся за границей, но желающих вернуться на родину, подготовленный бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.

22 октября сообщалось, что что польский судья посчитал законным новый расширенный список российских обвинений к Чернякову и принял решение экстрадировать бизнесмена. При этом сам подозреваемый заявил, что доволен вердиктом и «устал от этого дурдома», выразив тем самым недоверие польскому правосудию. Черняков почти два года провел в польской тюрьме.

Андрей Черняков обвиняется том, что, получив кредит в Банке Москвы на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля, направил часть средств на другие проекты, в том числе на строительство Академии дзюдо в подмосковном Звенигороде. В результате кредит не был погашен, а долги НПО перед банком превысили 30 млрд руб. Бизнесмен попытался скрыться в Лондоне, откуда бежал в Германию, а после улетел в Польшу, надеясь попасть на Украину, но был задержан в аэропорту.

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