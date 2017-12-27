Подозреваемого в хищении 11 миллиардов рублей россиянина задержали в Польше

Польские пограничники в аэропорту Варшавы задержали гражданина России Андрея Чернякова, объявленного в розыск по подозрению в хищении 11 миллиардов рублей. Об этом в среду, 27 декабря, передает ТАСС.

При прохождении паспортного контроля Черняков предъявил фальшивый румынский паспорт, и его задержали. Во время допроса нарушитель признался, что является гражданином России.

«После проверки всех личных данных мужчины оказалось, что он разыскивается российскими правоохранительными органами за финансовые преступления. Варшавский окружной суд постановил временно арестовать россиянина», — сообщил представитель пресс-службы пограничной стражи Кшиштоф Гжех.

Черняков — бывший руководитель НПО «Космос», специализировавшегося на строительстве транспортной инфраструктуры. Он обвиняется в хищении 11 миллиардов рублей, полученных в кредит в 2011 году на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве. Эти средства банку возвращены не были. После возбуждения дела Чернякова объявили в международный розыск по линии Интерпола.

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