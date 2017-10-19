Россиянин осужден за погромы на саммите G20

Гражданин России признан виновным в нарушении общественного порядка, попытке нанесения тяжких телесных повреждений и сопротивлении полиции в ходе беспорядков во время саммита «Большой двадцатки» (G20) в Гамбурге. Он приговорен к одному году тюрьмы условно. Об этом сообщает РИА Новости.

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В пресс-службе административного суда Гамбурга уточнили, что эти правонарушения россиянин совершил 6 июля, после завершения одной из официальных демонстраций протеста.

4 сентября сообщалось, что следственные действия в отношении двух граждан России 20 и 30 лет, принимавших участие в беспорядках во время проведения саммита «Двадцатки» завершены, их дела переданы в суд.

Массовые беспорядки в Гамбурге прошли в начале июля во время саммита G20. Антиглобалисты, левые экстремисты и другие протестующие закидывали стражей порядка камнями и бутылками, поджигали автомобили, устраивали погромы и грабили магазины. Пострадали порядка 500 полицейских. Всего за время массовых акций были задержаны около 300 человек. Среди них — граждане Германии (их большинство) и других европейских стран.