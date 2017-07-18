Ущерб от погромов во время саммита G20 в Гамбурге составил 12 миллионов евро

Ассоциация немецких страховщиков оценила убытки от погромов в Гамбурге во время проведения саммита лидеров стран «Большой двадцатки» в 12 миллионов евро. Об этом сообщает Bild.

Четыре миллиона евро составят выплаты владельцам десятков сожженных вандалами автомобилей. Еще в восемь миллионов оценивается ущерб нанесенный магазинам, кафе и жилым домам.

Материалы по теме Добро пожаловать в ад Антиглобалисты встретили саммит G20 в Гамбурге массовыми беспорядками

14 июля 71-летний депутат федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Кристель Вайсиг предложила расстрелять участников беспорядков во время саммита G20 в Гамбурге. «Погромщиков бы надо расстреливать на месте, почему мы не разрешаем это делать?» — задалась она вопросом.

Двухдневный саммит «Большой двадцатки» проходил в Гамбурге 7-8 июля. Каждый день мероприятия сопровождался ожесточенными акциями протеста, в которых участвовали свыше 10 тысяч антиглобалистов, в том числе левые экстремисты. Они забрасывали стражей порядка бутылками, камнями, поджигали автомобили и покрышки.

Безопасность во время G20 обеспечивали около 20 тысяч сотрудников правоохранительных органов. 476 из них получили ранения. Полицейские задержали более 100 протестующих, среди них были несколько россиян.