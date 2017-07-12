Полиция задержала шестерых россиян за участие в беспорядках в Гамбурге

В связи с беспорядками во время саммита G20 в Гамбурге полиция задержала четырех граждан России, еще двое были доставлены в участок и сразу отпущены. Об этом сообщает русскоязычная версия сайта Deutsche Welle.

По словам представителя полиции города, они подозреваются в совершении различных преступлений. В то же время, в правоохранительных органах не смогли сообщить подробностей их задержания и о каких обвинениях идет речь.

Материалы по теме Добро пожаловать в ад Антиглобалисты встретили саммит G20 в Гамбурге массовыми беспорядками

В следственном изоляторе Гамбурга по делу о недавних погромах на данный момент находится 51 человек. Большинство из них граждане Германии. Среди подозреваемых — подданные Испании и Нидерландов, граждане Италии, Франции, Швейцарии и Австрии.

Задержанных среди прочего обвиняют в нарушении общественного порядка, нанесении телесных повреждений и сопротивлении сотрудникам полиции.

Как сообщает Deutsche Welle, власти Германии обратились за помощью в розыске предполагаемых нарушителей общественного порядка к другим государствам ЕС, гражданами которых являются подозреваемые. После участия в погромах они разъехались по своим странам и скрываются от немецкого правосудия.

Двухдневный саммит «Большой двадцатки» проходил в Гамбурге 7-8 июля. Каждый день мероприятия сопровождался ожесточенными акциями протеста, в которых участвовали свыше 10 тысяч антиглобалистов, в том числе левые экстремисты. Они забрасывали стражей порядка бутылками, камнями, поджигали автомобили и покрышки. Безопасность во время G20 обеспечивали порядка 20 тысяч сотрудников правоохранительных органов. 476 из них получили ранения.