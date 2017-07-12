Захарова предрекла появление «руки Кремля» в деле о бесчинствах в Гамбурге

В МИД России отреагировали на информацию о задержании граждан страны из-за участия в беспорядках в Гамбурге (Германия). Комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой опубликован в Facebook.

«Сейчас нам расскажут, что Гамбург перевернули двое россиян. Потом подумают и добавят, что сделали они это по распоряжению Кремля. Открываю агентство новостей и предсказаний "Хрустальный шар"», — написала дипломат, репостнув публикацию пресс-секретаря посольства России в Германии Дениса Микерина.

По словам сотрудника дипломатического представительства, «официальных уведомлений от гамбургской полиции о задержании российских граждан в адрес российских дипмиссий в ФРГ не поступало». В случае подтверждения дипломаты окажут содействие для защиты прав и интересов сограждан.

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В среду, 12 июля, представитель прокуратуры Гамбурга Нана Фромбах сообщила ТАСС, что два гражданина России были задержаны в городе во время акций протеста. «Речь идет о жителях Москвы в возрасте 20 и 30 лет. 20-летнего обвиняют в попытке нанесения тяжких телесных повреждений и сопротивлении полицейским. 30-летнего обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений и насильственном сопротивлении», — рассказала она. Фромбах уточнила, что россияне закидывали полицейских стеклянными бутылками. Сейчас граждане РФ находятся в камере следственного изолятора; судебный процесс будет вестись в Гамбурге.

Массовые беспорядки в Гамбурге прошли на прошлой неделе на фоне саммита «Большой двадцатки», который состоялся 7-8 июля. Антиглобалисты, в ряды которых затесались левые экстремисты, закидывали стражей порядка камнями и бутылками, поджигали автомобили, устраивали погромы и грабили магазины. Пострадали порядка 500 полицейских. Всего за время массовых акций были задержаны около 300 человек. По данным полиции, которые приводит Deutsche Welle, в СИЗО Гамбурга находится 51 человек. Среди них — граждане Германии (их большинство) и других европейских стран. Их обвиняют, в частности, в нарушении общественного порядка и сопротивлении сотрудникам полиции.