Беженцы в Германии возмутились выходками антиглобалистов в Гамбурге

Проживающие в Германии беженцы были поражены и возмущены беспорядками, которые устроили антиглобалисты во время проведения саммита лидеров «Большой двадцатки» в Гамбурге. Об этом сообщает The Independent.

«Если бы люди сделали это в Египте, их бы расстреляли», — заявил в интервью изданию Ибрагим Али, 29-летний египтянин, который приехал в Гамбург в 2011 году. «Государство обеспечивает все: жилье, пособие по безработице и образование. Но эти люди недовольны. Я их не понимаю», — добавил он.

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«Они сумасшедшие, я не могу поверить своим глазам. У них такая красивая страна, и они уничтожают ее», — поделился впечатлением от увиденного 32-летний сириец Мохаммад Халаби.

9 июля руководитель полицейской операции по обеспечению безопасности в городе во время проведения саммита Хартмут Дудде сообщил, что за время беспорядков ранения и травмы получили 476 полицейских. Днем ранее Deutsche Welle распространила данные о задержании 102 протестующих.

Двухдневный саммит «Большой двадцатки» проходил в Гамбурге 7-8 июля. Каждый день мероприятия сопровождался ожесточенными акциями протеста, в которых участвовали свыше 10 тысяч антиглобалистов, в том числе левые экстремисты. Они забрасывали стражей порядка бутылками, камнями, поджигали автомобили и покрышки. Безопасность во время G20 обеспечивали порядка 20 тысяч сотрудников правоохранительных органов.