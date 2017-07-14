Немецкий политик предложила расстрелять участников погромов на саммите G20

Немецкий правый политик Кристель Вайсиг предложила расстрелять участников беспорядков во время саммита G20 в Гамбурге. Об этом она написала в Facebook, однако впоследствии удалила пост. О случившемся сообщает The Local.

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«Погромщиков бы надо расстреливать на месте, почему мы не разрешаем это делать?» — написала 71-летний депутат федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания. Она отказалась давать комментарии СМИ, предоставив право общаться с прессой своему пресс-секретарю Хеннигу Хофгарду.

«Она хотела, чтобы люди увидели, насколько государство беззащитно перед лицом этого бесчеловечного насилия», — пояснил Хофгард. По его словам, госпожа Вайсиг была потрясена насилием и разрушениями в родном для нее городе.

Двухдневный саммит «Большой двадцатки» проходил в Гамбурге 7-8 июля. Каждый день мероприятия сопровождался ожесточенными акциями протеста, в которых участвовали свыше 10 тысяч антиглобалистов, в том числе левые экстремисты. Они забрасывали стражей порядка бутылками, камнями, поджигали автомобили и покрышки. Безопасность во время G20 обеспечивали порядка 20 тысяч сотрудников правоохранительных органов. 476 из них получили ранения.