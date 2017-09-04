Двоих россиян в Гамбурге обвинили в избиении полицейских во время G20

Двум россиянам, участвовавшим в беспорядках во время G20 в немецком городе Гамбург, вменили нанесение тяжких телесных повреждений и сопротивление полиции. Об этом в понедельник, 4 сентября, рассказала агентству РИА Новости представитель городской прокуратуры Нана Фромбах.

По ее словам, расследование завершено, обвинения предъявлены, дело передается в суд.

«Оба подозреваемых россиянина находятся еще в предварительном заключении», — сообщила Фромбах, отметив, что сроки начала судебного процесса пока неизвестны.

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Массовые беспорядки в Гамбурге прошли в начале июля во время саммита «Большой двадцатки». Антиглобалисты, в ряды которых затесались левые экстремисты, закидывали стражей порядка камнями и бутылками, поджигали автомобили, устраивали погромы и грабили магазины. Пострадали порядка 500 полицейских. Всего за время массовых акций были задержаны около 300 человек. Среди них — граждане Германии (их большинство) и других европейских стран, включая двоих россиян в возрасте 20 и 30 лет.