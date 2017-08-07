Власти Гамбурга рассказали о двух остающихся под стражей после G20 россиянах

Два россиянина, арестованные в Гамбурге за участие в уличных беспорядках во время саммита G20, остаются под стражей. Об этом в понедельник, 7 августа, рассказали РИА Новости в прокуратуре немецкого города.

«Подозреваемым назначены адвокаты. В обоих случаях следствие продолжается», — заявил собеседник агентства.

Сообщается, что арестованным 20 и 30 лет, им предъявлены обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений и сопротивлении полиции.

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Двухдневный саммит «Большой двадцатки» проходил в Гамбурге 7-8 июля. Каждый день мероприятия сопровождался ожесточенными акциями протеста, в которых участвовали свыше 10 тысяч антиглобалистов, в том числе левые экстремисты. Они забрасывали стражей порядка бутылками, камнями, поджигали автомобили и покрышки. Безопасность во время G20 обеспечивали порядка 20 тысяч сотрудников правоохранительных органов. 476 из них получили ранения.