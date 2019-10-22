Польша выдаст России подозреваемого в хищении 11 миллиардов рублей бизнесмена

Польша выдаст России бывшего главу НПО «Космос» Андрея Чернякова, которого подозревают в хищении 11 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Окружного суда Варшавы.

Отмечается, что польский судья посчитал законным новый расширенный список российских обвинений к Чернякову. При этом сам подозреваемый заявил, что доволен вердиктом и «устал от этого дурдома», выразив тем самым недоверие польскому правосудию. Подчеркивается, что он имеет право оспорить решение в апелляционном порядке. При этом срок его заключения в Польше в настоящий момент продлен до декабря 2019 года.

Чернякова задержали в 2017 году в аэропорту Варшавы при прохождении паспортного контроля. Тогда он предъявил фальшивый румынский паспорт. Во время допроса нарушитель признался, что является гражданином России.

Андрей Черняков является бывшим руководителем НПО «Космос», специализировавшегося на строительстве транспортной инфраструктуры. Он обвиняется в хищении 11 миллиардов рублей, полученных в кредит в 2011 году на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве. Эти средства банку возвращены не были. После возбуждения дела Чернякова объявили в международный розыск по линии Интерпола.

Алабяно-Балтийский тоннель — часть проекта «Большая Ленинградка» — находится на пересечении Ленинградского шоссе с Северо-Западной хордой, связывающей Сколковское и Ярославское шоссе. Строительство тоннеля началось в 2006 году. Первоначально предполагалось, что движение под Ленинградским проспектом откроют уже в 2009 году, после чего сроки завершения проекта неоднократно переносились. Движение по одному направлению тоннеля было открыто в сентябре 2013 года.

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