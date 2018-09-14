Над строителем Алабяно-Балтийского тоннеля нависла угроза экстрадиции в Россию

Апелляционный суд Варшавы отклонил жалобу бывшего главы НПО «Космос» Андрея Чернякова на решение суда первой инстанции об экстрадиции бизнесмена в Россию. Об этом сообщает «Коммерсант». Строитель Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве обвиняется в том, что он не вернул Банку Москвы 15 миллиардов рублей. Теперь окончательное решение по делу Чернякова должно принять Министерство юстиции Польши. Адвокаты бизнесмена утверждают, что их подзащитный якобы сам хотел вернуться в Россию, чтобы доказать свою невиновность.

Второй уголовный отдел апелляционного суда рассмотрел жалобу Андрея Чернякова на решение 8-го уголовного отдела окружного суда Варшавы, разрешившего экстрадицию бизнесмена в Россию. Андрей Черняков в жалобе утверждал, что в случае возвращения на родину существует реальная угроза его жизни. Этот довод суд проигнорировал и признал решение об экстрадиции законным. В ближайшие дни материалы дела бывшего руководителя «Космоса» должны быть переданы в польский Минюст – именно это ведомство должно решить выдавать ли его или нет. Андрей Черняков будет ожидать решение Минюста в варшавской тюрьме Бялоленка. СМИ характеризуют эту тюрьму как одну из самых суровых по режиму и условиям содержания в Европе.

Вопрос о выдаче Чернякова России рассматривался в Варшаве с декабря прошлого года. Сначала Андрей Черняков скрывался в Великобритании, где его разыскали представители основного кредитора — Банка Москвы (ныне БМ-банк, входит в группу ВТБ). Они подали к бизнесмену иск в Высокий суд Лондона на раскрытие его активов. Бизнесмен отказался это сделать и сбежал от британского правосудия в фургоне с мебелью, спрятавшись в тайнике за шкафами и креслами. В итоге в Лондоне он получил за неуважение к суду два года тюрьмы заочно. Транзитом через Францию Андрей Черняков прибыл в Германию, в Потсдам, — утверждает «Коммерсант». Однако там о новом соседе, который похож на разыскиваемого Интерполом и кредиторами бизнесмена, местные жители быстро сообщили в полицию. Личность экс-главы НПО «Космос» установили сразу, однако брать под стражу его не стали, поскольку в Германии бизнесмен имел вид на жительство. Вынесенный в Англии приговор не предусматривает розыска и ареста в других странах. Впрочем, господин Черняков решил не искушать судьбу: ночью сел в машину и отправился в Польшу, откуда, как выяснилось позже, он намеревался перебраться на Украину. Задержали бизнесмена при прохождении паспортного контроля перед рейсом в Киев в варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена. Почти сразу после известия о задержании господина Чернякова Генпрокуратура России направила в прокуратуру Варшавы запрос о его экстрадиции.

В польском суде Андрей Черняков пытался доказать, что обвинения, выдвинутые в его адрес в России, необъективны, а уголовное дело в отношении него было возбуждено по политическим мотивам. Бизнесмен, заметно похудевший за время пребывания в тюрьме, также говорил, что российские спецслужбы преследуют его по всему миру. А его адвокаты предоставляли суду материалы, якобы свидетельствующие о нарушении прав человека в России, в том числе в местах лишения свободы. Впрочем, окружной суд Варшавы, выслушав эти доводы, ограничился тем, что запросил у российской стороны справку об условиях содержания в конкретном СИЗО, куда может быть помещен господин Черняков. О каком именно учреждении идет речь, неизвестно, но ответ польских судей удовлетворил. В результате в июне было принято решение о возможности экстрадиции.

Следователями МВД РФ Андрей Черняков обвиняется в особо крупных мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). По версии следствия, получив кредит в Банке Москвы на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля, он направил часть средств на другие проекты, в том числе на строительство Академии дзюдо в подмосковном Звенигороде. В результате кредит не был погашен, а долги НПО перед банком превысили 30 миллиардов рублей. При этом личный долг выступавшего поручителем господина Чернякова превысил 15 миллиардов рублей, а ущерб от махинаций на спортивном объекте составил около 30 миллионов рублей.

Российский адвокат господина Чернякова Руслан Коблев заявил «Коммерсанту», что он слышал о решении польского суда, но не имеет официального подтверждения. Саму же ситуацию адвокат назвал комичной, так как, по его словам, Андрей Черняков давно обратился за поддержкой к бизнес-омбудсмену Борису Титову и сам собирался добровольно вернуться в Россию, чтобы доказать свою невиновность. Защитник подчеркнул, что в отношении его клиента расследуются два разных уголовных дела о мошенничестве с деньгами «Космоса» — в Москве и Свердловской области, причем касающиеся одних и тех же сумм. Как считает господин Коблев, теперь Минюсту Польши придется делать запрос в Россию относительно того, в чем же именно обвиняется Андрей Черняков, так как в материалах Генпрокуратуры и следствия, по мнению адвоката, множество неточностей — о сроках давности привлечения к ответственности, сроках объявления в розыск и тому подобное.

«Мы приветствуем решение суда. Подчеркиваем, что группа ВТБ будет добиваться полного возврата денежных средств должника всеми доступными способами в рамках законодательства»,— сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе группы ВТБ.