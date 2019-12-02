Данила Козловский купил особняк в Испании для будущего ребенка

Российский актер и продюсер Данила Козловский приобрел в Испании дом в связи с предстоящим рождением первенца, пишет StarHit со ссылкой на близкое окружение артиста.

По словам друзей Козловского, он купил небольшой особняк рядом с морем недалеко от Малаги. «Там есть и бассейн, и небольшой садик, и веранда — все условия для приятного времяпровождения», — рассказали изданию.

В настоящее время в доме в основном живут мама Козловского и его отчим. Сам актер занят работой, в частности, фильмом «Чернобыль. Бездна» об аварии на одноименной АЭС. Возлюбленная артиста Ольга Зуева на данный момент ждет ребенка и находится в США, где, по мнению издания, и проведет первые месяцы после родов.

В октябре 2019 года появился трейлер финального сезона сериала «Викинги», где Козловский сыграл Вещего Олега. Еще один фильм с участием актера — «Легенду №17» — ранее назвали самой популярной российской картиной XXI века.

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