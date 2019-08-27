Объявлен самый популярный российский фильм XXI века

Спортивная историческая драма «Легенда №17» стала самой популярной российской картиной XXI века. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Кино Mail.ru» во вторник, 27 августа.

«Легенда №17» режиссера Николая Лебедева вышла в 2013 году. В ленте с Данилой Козловским и Олегом Меньшиковым в главных ролях рассказывается о жизни советского хоккеиста Валерия Харламова.

Победитель определялся по оценкам, которые фильму поставили пользователи сервиса. Для составления рейтингов было проанализировано около шести миллионов оценок. Отмечается, что за «Легенду №17» активнее всего голосовали представители каждой из возрастных групп от 18 до 55 и более лет.

Среди зрителей в категории от 18 до 24 лет наиболее популярными стали комедии и боевики. В следующей категории (от 25 до 34 лет) — социальные драмы, такие как «Левиафан» Андрея Звягинцева. У зрителей 35-44 лет самыми популярными лентами стали, в частности, работы Павла Лунгина и Алексея Балабанова.

Ранее в августе сообщалось, что самым популярным советским фильмом на YouTube стала комедия 1984 года «Любовь и голуби».

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