Назван самый популярный советский фильм на YouTube

Советская лирическая комедия 1984 года «Любовь и голуби» стала самой популярной картиной «Мосфильма» в YouTube. Об этом сообщается на сайте киноконцерна.

С момента создания канала «Мосфильма» на видеохостинге в 2011 году ленту Владимира Меньшова посмотрели более 20 миллионов раз. В тройку лидеров также вошли «Иван Васильевич меняет профессию» (18,9 миллиона просмотров) и «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (18 миллионов).

В 2017 году Фонд Кино назвал «Любовь и голуби» самой популярной лентой у граждан России, которую транслировали по телевидению. Число смотревших «Любовь и голуби» в процентах от общей численности аудитории составило 8,7 процента. На втором месте лента Александра Серого «Джентльмены удачи» с рейтингом в 7,9 процента. Третью строчку заняла комедия Леонида Гайдая «Пес Барбос и необычный кросс» с 7,6 процента.

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