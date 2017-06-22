Назван самый популярный у россиян в 2016 году фильм

Фонд Кино назвал советскую лирическую комедию «Любовь и голуби» режиссера Владимира Меньшова самой популярной лентой у граждан России, которую транслировали по телевидению в 2016 году. Организация опубликовала список из 20 фильмов на своем сайте.

Число смотревших «Любовь и голуби» в процентах от общей численности аудитории составило 8,7 процента. На втором месте лента Александра Серого «Джентльмены удачи» с рейтингом в 7,9 процента. Третью строчку заняла комедия Леонида Гайдая «Пес Барбос и необычный кросс» с 7,6 процента.

Материалы по теме Лучшие сериалы 2016-го 15 самых интересных телепроектов уходящего года

В первую десятку также вошли фильмы «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Самогонщики», «Аватар», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «В бой идут одни "старики"» и «Офицеры». Завершает рейтинг драма 2016 года «Кто я».

Всего в топ-20 попали 13 советских лент, четыре российских, а также три картины, снятые в США. Семь фильмов из списка показывали по телевидению в новогоднюю ночь.

Исследование проводилось Фондом кино и компанией Intermedia.