Названы самые ожидаемые сериалы осени

Исследовательская организация Civic Science составила рейтинг наиболее ожидаемых телесериалов, которые выйдут осенью. Лидером стал проект «Спецназ» (Seal Team), рассказывающий о тактическом подразделении Сил специальных операций ВМС США, сообщает Variety.

На второй строчке — «Одаренные» (The Gifted), снятые по мотивам франшизы «Люди Икс» о супермутантах. В центре сюжета — супруги, которые обнаруживают у своих двоих детей сверхспособности. Семья вынуждена скрываться от правительства.

Третье место занял научно-фантастический комедийный сериал «Орвилл» (The Orville). Проект является пародией на франшизу «Звездный путь».

Также в список вошли сериалы The Brave («Храбрые»), The Gospel of Kevin («Евангелие от Кевина»), Valor («Доблесть»), Champions («Чемпионы»), Wisdom of the Crowd («Мудрость толпы») и The Good Doctor («Хороший доктор»).

В декабре 2016 года журнал Rolling Stone опубликовал ежегодный рейтинг 20 лучших телесериалов. Первое место заняла комедия «Атланта» с Дональдом Гловером.