Раскрыта реальная поддержка новой партии Илона Маска американцами

Quantus Insights: 40 процентов американцев готовы поддержать партию Маска

Порядка 40 процентов американцев готовы поддержать новую партию «Америка» бизнесмена Илона Маска. Об этом сообщается в исследовании компании Quantus Insights, передает РИА Новости.

По данным социологического опроса, отказались голосовать за «Америку» 38 процентов респондентов, а не определились с ответом 22 процента опрошенных.

Ранее портал Axios сообщил со ссылкой на данные компании Taboola, что Маск обогнал миллиардера Джеффа Безоса и медиамагната Марка Цукерберга в рейтинге популярности в новостях.