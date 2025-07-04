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16:44, 4 июля 2025Мир

Раскрыта реальная поддержка новой партии Илона Маска американцами

Quantus Insights: 40 процентов американцев готовы поддержать партию Маска
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bill Berkrot / Reuters

Порядка 40 процентов американцев готовы поддержать новую партию «Америка» бизнесмена Илона Маска. Об этом сообщается в исследовании компании Quantus Insights, передает РИА Новости.

По данным социологического опроса, отказались голосовать за «Америку» 38 процентов респондентов, а не определились с ответом 22 процента опрошенных.

Ранее портал Axios сообщил со ссылкой на данные компании Taboola, что Маск обогнал миллиардера Джеффа Безоса и медиамагната Марка Цукерберга в рейтинге популярности в новостях.

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