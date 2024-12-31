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16:33, 31 декабря 2024Интернет и СМИ

Маск обогнал Безоса в рейтинге популярности

Axios: Илон Маск обогнал Безоса и Цукерберга по числу упоминаний в новостях
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Основатель компании SpaceX Илон Маск обогнал миллиардера Джеффа Безоса и медиамагната Марка Цукерберга в рейтинге популярности в новостях. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на данные компании Taboola, занимающейся исследованиями медиарынка.

Аналитики отмечают, что Маск обгоняет ближайших конкурентов по числу просмотров статей с 2022 года, однако в 2024-м разрыв между Маском, Безосом и Цукербергом стал максимальным. В рейтинге учитывали данные по просмотрам статей о предпринимателях с января по ноябрь 2024 года.

«Статьи о Маске набирали 1,03 миллиарда просмотров с 1 января по 12 ноября в этом году, что на 120 процентов больше, по сравнению с 2023, и на 528 процентов — по сравнению с 2022 годом», — пишет портал со ссылкой на исследование Taboola.

Подчеркивается, что с 2022 года увеличилось количество новых материалов о Безосе и Цукерберге, но темп их роста уступает аналогичному показателю статей о Маске.

Ранее газета El Mundo назвала Маска человеком года. Основатель SpaceX, который остается самым богатым человеком на Земле и правой рукой избранного президента США Дональда Трампа, воплощает в себе «цезаризм 21-го века».

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