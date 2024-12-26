Илона Маска сравнили с Цезарем и назвали человеком года

Газета El Mundo назвала Маска человеком года и сравнила с Цезарем

Американский миллиардер Илон Маск назван человеком года по версии испанской газеты El Mundo. Авторы посвященного этому материала также сравнили бизнесмена с древнеримским политиком и полководцем Гаем Юлием Цезарем.

«Он самый богатый человек, когда-либо живший на Земле, а теперь — еще и правая рука избранного президента Соединенных Штатов [Дональда Трампа]. Он воплощает в себе радикально новую практику: "цезаризм" XXI века, при котором компании соуправляют государствами вместе с политиками», — сказано в материале.

Сравнение с Цезарем, по словам журналистов, обусловлено тем, что римский полководец также был самым богатым человеком своей эпохи. После этого он смог покорить сердца простого народа и установить власть над всей Римской республикой. Маск при этом не сможет повторить этот путь в точности, так как родился за пределами Соединенных Штатов, а потому не имеет права выдвигаться в президенты, уточнили в материале.

Тем не менее его тандем с Дональдом Трампом журналисты назвали «дуэтом двух самых больших эго», способным радикально изменить США. Власть Маска, по мнению обозревателей El Mundo, уже сравнима с контролем над суверенным государством за счет того, что миллиардеру принадлежит корпорация SpaceX.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Илон Маск не сможет заменить его на посту главы государства, поскольку предприниматель родился в столице Южно-Африканской Республики (ЮАР) Претории. Американская конституция не позволяет баллотироваться на пост президента гражданам, родившимся за пределами Штатов.