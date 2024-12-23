Трамп заявил об отсутствии права у Маска стать президентом США

Трамп рассказал, что Маск не сможет заменить его на посту главы государства

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что предприниматель и миллиардер Илон Маск не сможет заменить его на посту главы государства. Об этом пишет ТАСС.

Во время выступления на конференции в Аризоне, Трамп указал на появление слухово том, что он якобы уступил бразды президентства Илону Маску. Политик объяснил, что это ложь. Маск не станет президентом, так как не родился на территории США. Поэтому Трамп подчеркнул, что чувствует себя в безопасности.

Илон Маск родился в 1971 году в столице Южно-Африканской Республики (ЮАР) Претории. После окончания школы он отправился в Канаду, спустя несколько лет переехал в США. Американская конституция не позволяет баллотироваться на пост президента гражданам, родившимся за пределами Штатов.

Несколькими днями ранее конгрессвумен Прамила Джаяпал заявила, что Илон Маск является теневым президентом США, который фактически правит страной.

Помимо этого, действиями и словами Маска возмутился сенатор от Демократической партии США Ричард Блюменталь. По его словам, историкам еще предстоит сделать выводы о том, как феномен бизнесмена нанес удар американской демократии и ее институтам.