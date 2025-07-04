В России за четыре года погибли несколько десятков топ-менеджеров. На Западе говорят о «синдроме внезапной русской смерти»

«Лента.ру»: 27 топ-менеджеров крупных компаний погибли в России с 2022 года

За последние четыре года в России погибли не менее 28 топ-менеджеров крупных компаний — от «Газпрома» и «Лукойла» до менее известных корпораций. Эти трагедии породили на Западе термин «синдром внезапной русской смерти», им описываются самоубийства, несчастные случаи или смерти при неясных обстоятельствах, включая падения из окон, отравления или внезапные сердечные приступы.

Наибольшее число смертей зафиксировали в 2022 году

Большая часть трагедий произошла в 2022 года — было зафиксировано не менее 18 случаев. В числе громких происшествий — смерть руководителя транспортной службы «Газпром инвест» Леонида Шульмана, который был найден мертвым 29 января 2022 года в ванной загородного дома в Ленинградской области, при нем также нашли предсмертную записку.

В феврале того же года погибли топ-менеджер ТАИФ Дмитрий Тесленко и замгендиректора Единого расчетного центра «Газпрома» Александр Тюляков. Тесленко почувствовал себя плохо 7 февраля 2022 года в Аргентине во время восхождения на Аконкагуа, Тюляков найден 25 февраля 2022 года в гараже в поселке Ленинское.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Директор медицинской компании «Медстом» Василий Мельников был найден мертвым 23 марта, в доме также обнаружили тела его супруги и двоих детей с ножевыми ранениями.

18 апреля погибли сразу два топ-менеджера: экс-вице-президент «Газпромбанка» Владислав Аваев найден в Москве вместе с женой и дочерью, следствие считает, что он убил семью и покончил с собой. Экс-зампред совета директоров «Новатэка» Сергей Протосеня найден мертвым 18 апреля 2022 года в Испании с женой и дочерью, испанские власти предположили убийство-самоубийство.

Экс-член правления «Лукойла» Александр Субботин погиб 8 мая 2022 года в подвале дома в Мытищах после ритуала с ядом жабы. Официальная версия смерти — сердечная недостаточность. Директор горнолыжного курорта «Газпрома» в Красной Поляне Андрей Круковский погиб в мае 2022 года, упав со скалы на Кавказе.

Первый замгендиректора VK Владимир Габриелян и директор по закупкам VK Сергей Мерзляков погибли 6 июня в Ненецком АО при переправе через реку на вездеходе. В конце того же месяца обнаружили мертвым с супругой совладельца сотового оператора «А-Мобаил» Евгения Паланта, версия смерти — убийство-самоубийство.

Также известно о смертях гендиректора «Астра-Шиппинг» (подрядчик «Газпрома») Юрия Воронова (самоубийство), главы совета директоров «Лукойла» Равиля Маганова (выпал из окна), директора по коммуникациям «Цифровой логистики» (РЖД) Павла Пчельникова (самоубийство), директора государственной корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Ивана Печорина (выпал с катера), депутата и основатель «Владимирского стандарта» Павла Антонова (выпал из окна), банкира Николая Васева (внезапный сердечный приступ) и главы дочерней компании «Лукойла» Владимира Зацепина (смерть при неуточненных обстоятельствах).

Список погибших топ-менеджеров за 2023-2025 годы 1. Петр Кучеренко, замминистра науки и высшего образования. Умер в мае 2023 года, почувствовав себя плохо на рейсе из Гаваны. 2. Антон Черепенников, гендиректор IT-компании Ics Holding. Умер в июле 2023 года от сердечного приступа в офисе в Москве. 3. Кристина Байкова, вице-президент «Локо-Банка». Погибла в 2023 году, выпав из окна 11-го этажа своей квартиры после вечеринки. 4. Вячеслав Ровнейко, директор Межрегионального топливного союза, основатель Urals Energy, совладелец Nafta (B) N.V. Найден мертвым в 2023 году в своем доме на Рублевке. 5. Игорь Шкурко, первый замглавы «Якутскэнерго». Найден мертвым в 2023 году в СИЗО Якутска. 6. Владимир Некрасов, председатель совета директоров «Лукойла». Умер в октябре 2023 года от острой сердечной недостаточности после пятидневного запоя. 7. Виталий Робертус, вице-президент «Лукойла». Найден мертвым в марте 2024 года в кабинете офиса «Лукойла» на Сретенском бульваре с признаками суицида. 8. Михаил Рогачев, исполнительный директор ОНЭКСИМ (2008–2011), глава Российского фонда технологического развития (2011–2015). Погиб в 2024 году, выпав из окна 10-го этажа жилого дома в Москве. 9. Андрей Бадалов, вице-президент по ИТ ПАО «Транснефть». Погиб 4 июля 2025 года, выпав с балкона 17-го этажа дома на Рублевке.

На Западе придумали термин для описания загадочных смертей русских топ-менеджеров

The Atlantic в декабре 2022-го впервые упомянуло термин «Sudden Russian Death Syndrome» («синдром внезапной русской смерти»). Материал был посвящен серии подозрительных смертей российских бизнесменов, олигархов, чиновников и журналистов, произошедших в 2022 году. Издание связывает эти случаи с геополитическим контекстом, особенно с конфликтом на Украине и санкциями против России. По данным журналистов, в 2022 году таких смертей было около двух десятков, что делает их статистически значимыми.

Андрей Бадалов Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

Авторы признают, что некоторые смерти могли быть случайны или связаны с уровнем самоубийств и алкоголизмом. Однако массовость подобных происшествий, по их данным, вызывает сомнения в «естественности» смертей.