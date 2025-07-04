Популярную российскую блогершу шантажировали откровенными фотографиями

Блогершу Валю Карнавал шантажировали откровенными фото, снятыми в спортзале

Популярная российская блогерша Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) рассказала подробности о шантаже откровенными фотографиями, за который ранее полиция задержала нескольких человек. Историей она поделилась в Telegram.

Карнавал отметила, что две девушки сфотографировали ее в раздевалке спортзала, пока она была полностью обнажена. По словам блогерши, это произошло около восьми месяцев назад в одном из тренажерных залов в центре Москвы. Спустя некоторое время ее стали шантажировать этими снимками и вымогать деньги.

«Эти восемь месяцев я переживала действительно ад и сумасшедшую нервотрепку», — призналась Карнавал. Она также назвала ситуацию ужасной и заявила, что из-за случившегося перестала чувствовать себя в безопасности в общественных туалетах и женских раздевалках.

Ранее сообщалось, что одна из девушек, заснявших Карнавал в раздевалке, передала фотографии своему парню, и тот стал шантажировать блогершу. Также уточнялось, что всю компанию задержали в Москве. Им грозит наказание за нарушение неприкосновенности частной жизни и незаконное изготовление и оборот порнографических материалов.