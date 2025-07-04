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13:01, 4 июля 2025Силовые структуры

Россиянин попался на шантаже блогера Вали Карнавал голыми фото

В Москве задержали шантажировавших блогера Валю Карнавал голыми фото
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Москве задержали компанию россиян, шантажировавших блогера Валю Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) голыми фотографиями. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника, весной фанатки увидели блогера в фитнес-клубе, дождались ее в раздевалке и незаметно сфотографировали, когда она переодевалась. Одна из девушек отправила фото своему молодому человеку, а тот создал анонимный аккаунт в мессенджере и стал вымогать у Карнавал деньги — в противном случае обещал опубликовать снимки.

В результате всю компанию раскрыли. Им грозит наказание по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни и незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов.

Ранее сообщалось, что в Московской области разоблачили банду полицейских-вымогателей, подкидывавших наркотики.

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