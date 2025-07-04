Американский баскетболист назвал удивившую его вещь в России

Баскетболист «Зенита» Мун заявил, что его поразило количество снега в России

Американский защитник петербургского «Зенита» Ксавьер Мун в интервью клубному YouTube-каналу назвал удивившую его вещь в России.

30-летний баскетболист заявил, что его поразило количество снега. При этом он подчеркнул, что влюблен в Санкт-Петербург, а также любит болельщиков, команду, организацию и товарищей по команде.

Спортсмен выступает за «Зенит» с 2024 года. В прошедшем сезоне Мун принял участие в 24 матчах Единой лиги ВТБ.

Ранее австрийский полузащитник казанского «Рубина» Дардан Шабанхаджай назвал поразившую его в России вещь. Иностранный футболист заявил, что его удивили матчи в холодную погоду.

