Иностранный футболист «Рубина» назвал поразившую его в России вещь

Австрийский футболист «Рубина» Шабанхаджа: удивили матчи в холодную погоду

Австрийский полузащитник казанского «Рубина» Дардан Шабанхаджай назвал поразившую его в России вещь. Его слова приводит РИА Новости.

Иностранный футболист заявил, что его удивили матчи в холодную погоду. «Меня не удивляет футбол зимой, это норма, но меня поражает, что в России играют в такой холод», — рассказал Шабанхаджай.

Полузащитник перешел в «Рубин» в январе 2024 года. На его счету 18 матчей за команду, в которых он не отметился полезными действиями.

Ранее сербский нападающий «Рубина» Никола Чумич назвал притягательные черты россиян. Иностранный футболист заявил, что ему нравится схожесть русских с сербами, подчеркнув, что это особенно заметно по менталитету и языку.