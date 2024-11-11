Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Карлос Алькарас
0:2
Завершен
Каспер Рууд
Итоговый чемпионат ATP
Авангард
2:1
3-й период
live
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Баффало Сэйбрз
Сегодня
20:30 (Мск)
Монреаль Канадиенс
НХЛ — регулярный чемпионат
Александр Зверев
Сегодня
22:30 (Мск)
Андрей Рублёв
Итоговый чемпионат ATP
Питтсбург Пингвинз
Завтра
03:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ — регулярный чемпионат
17:47, 11 ноября 2024Спорт

Иностранный футболист «Рубина» назвал поразившую его в России вещь

Австрийский футболист «Рубина» Шабанхаджа: удивили матчи в холодную погоду
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Австрийский полузащитник казанского «Рубина» Дардан Шабанхаджай назвал поразившую его в России вещь. Его слова приводит РИА Новости.

Иностранный футболист заявил, что его удивили матчи в холодную погоду. «Меня не удивляет футбол зимой, это норма, но меня поражает, что в России играют в такой холод», — рассказал Шабанхаджай.

Полузащитник перешел в «Рубин» в январе 2024 года. На его счету 18 матчей за команду, в которых он не отметился полезными действиями.

Ранее сербский нападающий «Рубина» Никола Чумич назвал притягательные черты россиян. Иностранный футболист заявил, что ему нравится схожесть русских с сербами, подчеркнув, что это особенно заметно по менталитету и языку.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Патрушев ответил на заявления об ущербе Черноморскому флоту ударами ВСУ

      Актер из фильма «Бригада» рассказал о работе на швейной фабрике для глухонемых

      Режиссер «Игры в кальмара» признался в съемках сериала только ради денег

      Российская армия впервые уничтожила «Рубиконом» артустановку ВСУ под Курском

      Комплекты защиты «Турист. Профессионал 2.0» поставили на СВО

      Мужчина расправился с туристкой в Европе, спрятал тело в чемодан и отвез его в лес

      Полчище крыс в подмосковной школе попало на видео

      Потенциал 2025 года стать самым жарким в истории оценили

      Затраты на восстановление Курской области оценили

      В Кремле заявили о дополнительных мерах защиты России из-за расширения НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше