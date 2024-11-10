Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
1:2
Завершен
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|15-й тур
Спартак М
4:0
Завершен
Акрон
МИР Российская Премьер-лига|15-й тур
Манчестер Юнайтед
2:0
1-й тайм
live
Лестер Сити
Англия — Премьер-лига|11-й тур
Рома
0:1
Перерыв
live
Болонья
Италия — Серия А|12-й тур
Ахмат
1:1
1-й тайм
live
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|15-й тур
Рубин
Сегодня
19:45 (Мск)
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|15-й тур
16:46, 10 ноября 2024Спорт

Иностранный футболист «Рубина» назвал притягательные черты россиян

Футболист «Рубина» Никола Чумич заявил, что русские и сербы похожи
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Сербский нападающий казанского «Рубина» Никола Чумич назвал притягательные черты россиян. Его слова приводит «Чемпионат».

Иностранный футболист заявил, что ему нравится схожесть русских с сербами, подчеркнув, что это особенно заметно по менталитету и языку. «Мне нравится здесь и очень приятно общаться с русскими. Вообще, для меня русские люди очень приятны — я люблю Россию!» — добавил он.

Чумич перешел в «Рубин» летом 2023 года. На его счету 24 матча в составе команды, в которых он отметился двумя забитыми мячами.

Ранее венесуэльский нападающий московского ЦСКА Сауль Гуарирапа рассказал о странной черте россиян. Иностранный футболист заявил, что поначалу ему было очень холодно в России и ему казалось странным, что россияне спокойно переносят подобную погоду.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Экс-главком НАТО рассказал о сценарии завершения украинского конфликта

      В США при стрельбе в университете погиб человек

      Премьер Польши перенес хирургическую операцию

      Лидер блока «Победа» высказался об итогах выбора президента Молдавии

      Лавров обвинил Запад в разрушении глобализации

      В Госдуме прокомментировали видео глумившихся над жертвами теракта в «Крокусе» блогерш

      «Спартак» разгромил дебютанта РПЛ

      Символ рублевского гламура задолжала налоговикам почти миллион рублей

      Минобороны прокомментировало удар БПЛА ВСУ

      Пять человек пострадали из-за атаки беспилотников в Московской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше