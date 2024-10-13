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17:49, 13 октября 2024Спорт

Иностранный футболист ЦСКА рассказал о странной черте россиян

Футболист ЦСКА Гуарирапа: удивило, что россияне спокойно переносят холод

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Венесуэльский нападающий московского ЦСКА Сауль Гуарирапа рассказал о странной черте россиян. Его слова приводит «Матч ТВ».

Иностранный футболист заявил, что поначалу ему было очень холодно в России и ему казалось странным, что россияне спокойно переносят подобную погоду. «Русские, наверное, не чувствуют холода», — посчитал он.

21-летний футболист перешел в ЦСКА на правах аренды из венесуэльского «Каракаса» в сентябре. До этого он также на правах аренды провел сезон в «Сочи».

Ранее колумбийский полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль назвал ложный стереотип о россиянах. Он заявил, что жителей страны зря называют жесткими.

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      Анастасия Борисова
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