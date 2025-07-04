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16:40, 4 июля 2025Ценности

Киркоров похвастался огромной матрешкой за 385 тысяч рублей

Певец Филипп Киркоров похвастался подаренной ему матрешкой за 385 тысяч рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @fkirkorov

Российский певец Филипп Киркоров похвастался огромным роскошным подарком. Соответствующее видео появилось в сторис его Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, 58-летний артист продемонстрировал интерьерную матрешку черного цвета с золотой короной и нарисованным в современном стиле лицом. Он отметил, что данный презент на день рождения ему преподнесла жена владельца похоронных бюро Олега Шелягова Виктория Шелягова.

В свою очередь, на сайте проекта My Matreshka, где продаются данные изделия, цена указанной фигуры под названием «Императрица» высотой 150 сантиметров составляет 385 тысяч рублей.

В апреле Филипп Киркоров также похвастался пасхальным куличом, который приобрел у дизайнера и ресторатора Дениса Симачева за 100 тысяч рублей.

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