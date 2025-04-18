Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
22:29, 18 апреля 2025Ценности

Киркоров похвастался куличом за 100 тысяч рублей

Филипп Киркоров похвастался куличом за 100 тысяч рублей
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский певец Филипп Киркоров похвастался пасхальным куличом, который приобрел у дизайнера и ресторатора Дениса Симачева за 100 тысяч рублей. О покупке он сообщил на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Отмечается, что внутри десерта находится «дубайский» шоколад, а сверху — лесные ягоды. Выпечка украшена съемным куполом с крестом. Также кулич установлен на специальной вращающейся платформе. Вес десерта составляет два килограмма.

Изначально ресторатор продавал свой авторский кулич за 25 тысяч рублей, некоторые покупатели даже успели его приобрести за 15 тысяч. Однако после того, как Киркоров опубликовал в сети фото десерта, его цена резко выросла до 100 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что российская компания Caviar начала продавать пасхальные куличи почти за три миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти российского региона предупредили о недопустимости публичных намазов. Кадыров возмущен

    Вучич заявил о планах встретиться с Путиным 9 мая

    Россия вышла из соглашения по Баренцеву морю

    Россиянка осталась без 21 миллиона рублей после звонка аферистов

    Трамп высказался о переговорах с Россией

    Российский боец раскрыл способ наемников ВСУ опознавать друг друга

    Журова оценила выступление хоккеиста сборной Латвии против допуска России к Олимпиаде

    ВС России сообщили о сдавшихся в плен украинских военных при освобождении Преображенки

    Кучера высказался о санкциях Украины

    Подростки в Киеве избили украинского военного

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости