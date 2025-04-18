Филипп Киркоров похвастался куличом за 100 тысяч рублей

Российский певец Филипп Киркоров похвастался пасхальным куличом, который приобрел у дизайнера и ресторатора Дениса Симачева за 100 тысяч рублей. О покупке он сообщил на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Отмечается, что внутри десерта находится «дубайский» шоколад, а сверху — лесные ягоды. Выпечка украшена съемным куполом с крестом. Также кулич установлен на специальной вращающейся платформе. Вес десерта составляет два килограмма.

Изначально ресторатор продавал свой авторский кулич за 25 тысяч рублей, некоторые покупатели даже успели его приобрести за 15 тысяч. Однако после того, как Киркоров опубликовал в сети фото десерта, его цена резко выросла до 100 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что российская компания Caviar начала продавать пасхальные куличи почти за три миллиона рублей.