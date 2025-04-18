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14:45, 18 апреля 2025Ценности

В России начали продавать пасхальные куличи почти за три миллиона рублей

Компания Caviar начала продавать пасхальные куличи за почти три миллиона рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Caviar

Российская компания Caviar начала продавать пасхальные куличи почти за три миллиона рублей. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу.

Компания, которая специализируется на производстве электроники из дорогих материалов, представила покупателям коллекцию под названием «Религия». В нее вошел кулич, покрытый пищевым золотом и украшенный натуральными сапфирами, рубинами и изумрудами. Внутри него — ваниль и изюм. Стоимость такого кулича составляет 2,7 миллиона рублей.

Кроме того, в коллекции представлены пирожные в форме пасхальных яиц, которые также покрыты пищевым золотом, и iPhone модели «Ангел-Хранитель». Цена на смартфон начинается от 599 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что кондитерская «Кафе Пушкинъ» предложила москвичам подарки к Пасхе почти за 106 тысяч рублей.

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