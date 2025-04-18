В России начали продавать пасхальные куличи почти за три миллиона рублей

Компания Caviar начала продавать пасхальные куличи за почти три миллиона рублей

Российская компания Caviar начала продавать пасхальные куличи почти за три миллиона рублей. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу.

Компания, которая специализируется на производстве электроники из дорогих материалов, представила покупателям коллекцию под названием «Религия». В нее вошел кулич, покрытый пищевым золотом и украшенный натуральными сапфирами, рубинами и изумрудами. Внутри него — ваниль и изюм. Стоимость такого кулича составляет 2,7 миллиона рублей.

Кроме того, в коллекции представлены пирожные в форме пасхальных яиц, которые также покрыты пищевым золотом, и iPhone модели «Ангел-Хранитель». Цена на смартфон начинается от 599 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что кондитерская «Кафе Пушкинъ» предложила москвичам подарки к Пасхе почти за 106 тысяч рублей.