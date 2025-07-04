Стало известно об использовании российских пленных для работ в Купянске

АС: ВСУ используют российских пленных для восстановительных работ в Купянске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в частности украинская спецбригада «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) используют российских военнопленных для восстановительных работ в Купянске. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел Спецназа».

«В сети появились видео о том, что бойцы полка "Азов" привлекают российских военнопленных к восстановительным работам в Купянске», — пишет канал.

Отмечается, что, по международному праву, военнопленные не могут использоваться на принудительных работах, они должны быть только добровольными, оплачиваемыми и безопасными.

Помимо этого, Telegram-канал отмечает, что использование именно «Азова» может быть связано с попыткой создать для подразделения опыт «восстановителей» для улучшения репутации и усиления политического влияния.

Ранее стало известно, что в «Азове» случился раскол после боев в Мариуполе. После начала боевых действий в Мариуполе в 2022 году между Андреем Билецким и Денисом Прокопенко произошел раскол. Прокопенко возглавил оборону города, тогда как у Билецкого возникли вопросы из-за его отсутствия на фронте.