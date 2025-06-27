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21:28, 27 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о расколе украинских националистов

В украинском нацбатальоне «Азов» произошел раскол после боев в Мариуполе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В украинском нацбатальоне «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) случился раскол после боев в Мариуполе. Об этом пишет издание «Страна».

По данным источника в националистических кругах, внутри движения «Азов» изначально существовали разные фракции. Однако после начала боевых действий в Мариуполе в 2022 году между Андреем Билецким и Денисом Прокопенко произошел раскол. Прокопенко возглавил оборону города, тогда как у Билецкого возникли вопросы из-за его отсутствия на фронте.

После пленения Прокопенко основатель «Азова» попытался восстановить свой авторитет, создав 3-ю отдельную бригаду. Позже, вернувшись из плена, Прокопенко сформировал 12-ю бригаду в составе Национальной гвардии. С тех пор между двумя лидерами сохранялось напряжение, которое, по словам источника, теперь переросло в открытое противостояние.

В середине июня майор Национальной гвардии Украины Андрей Кориневич из 12-й бригады обвинил четырех военнослужащих в причастности к своему избиению в Ивано-Франковске. По его словам, эти бойцы тесно связаны с Андреем Билецким — командиром 3-го армейского корпуса и основателем «Азова». Несмотря на то что обе бригады — 12-я и 3-я — сформированы из бывших бойцов нацбатальона, 12-я была создана Денисом Прокопенко, который руководил «Азовом» во время обороны Мариуполя в 2022 году.

Майор Нацгвардии Украины Андрей Кориневич утверждает, что Билецкий использует своих подчинённых в целях собственной политической карьеры. По факту избиения правоохранительные органы начали расследование по статье о хулиганстве. Заместитель командира 12-й бригады Святослав Паламарь отметил, что участники нападения действовали не согласно идеалам украинских националистов, а руководствовались криминальными мотивами.

Ранее стало известно, что несколько бойцов 3-й штурмовой бригады ВСУ избили майора «Азова» Андрея Кориневича у его дома. По словам пострадавшего, за произошедшим стоит командир 3-го армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий.

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