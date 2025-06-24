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12:27, 24 июня 2025Бывший СССР

Солдаты ВСУ избили майора «Азова» у его дома

Майора «Азова» Кориневича избили солдаты ВСУ у его дома
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Андрей Кориневич

Андрей Кориневич. Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Майор нацбата «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Андрей Кориневич заявил, что его избили солдаты 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) около его дома в Ивано-Франковске. Его слова передает «Страна.ua».

По его словам, среди нападавших были военные Семен Клок с позывным Малыш, Василий Бондаренко с позывным Вися и Сергей Цыганчук с позывным Сова. Кориневич заявил, что за этим избиением стоит командир 3-го армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Он добавил, что у Билецкого есть политические амбиции и он «зарабатывает», прикрываясь подчиненными. По его словам, нападавшие теперь скрываются в бригаде. По данным правоохранителей, их местонахождение установлено, но о задержании ничего не говорится.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник рассказал, что членов бригады «Азов» не всегда берут в плен из-за их зверств в Курской области, поэтому численность группировки у них не растет. «Поэтому сражаются с яростью обреченных, других у них вариантов нет. Их численность меняется с каждой минутой в сторону уменьшения», — рассказал Колесник.

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