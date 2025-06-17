В России рассказали о состоянии бригады «Азов»

Депутат Колесник: Численность «Азова» ежеминутно меняется в сторону уменьшения

Членов бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) не всегда берут в плен из-за их зверств в Курской области, поэтому численность группировки у них не растет, рассказал депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что российские войска вступили в бой с бригадой «Азов». Удары наносились в районе населенных пунктов Русин Яр, Красноармейск, Новониколаевка и Новосергеевка в Донецкой народной республике.

«Бригада "Азов" пополняется постоянно, но наши ребята ее размотали с самого начала. Они понимают, что их ничего хорошего в плену не ждет и сражаются серьезно. И "азовцев" не всегда в плен берут, потому что они зверствовали на территориях Курска. Поэтому сражаются с яростью обреченных, других у них вариантов нет. Их численность меняется с каждой минутой в сторону уменьшения», — рассказал Колесник.

Ранее сообщалось, что бойцы батальона «Азов» во время боев в Мариуполе весной 2022 года занимали позиции в многоэтажных жилых домах. По словам бойцов, жители города были недовольны тем, что из-за них идет разрушение города.