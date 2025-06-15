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10:06, 15 июня 2025Бывший СССР

Боец «Азова» заявил о нахождении их позиций в многоэтажках во время боев в Мариуполе

Азовец заявил о нахождении позиций батальона в Мариуполе в 2022-м в многоэтажках
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Бойцы батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) во время боев в Мариуполе весной 2022 года занимали позиции в многоэтажных жилых домах. Об этом заявил ТАСС участник данной организации из числа россиян, находящийся в заключении за госизмену и обвиняемый в участии в деятельности террористов.

Он пояснил, что из высотных зданий было легче вести оборону. Азовец отметил, что в частном секторе укрытия не так надежны.

По его словам, жители Мариуполя были недовольны тем, что из-за бойцов «Азова» идет разрушение города.

Обвиняемый также упомянул, что в Мариуполь весной 2022-го он и другие солдаты были переброшены на вертолетах из города Днепр (в прошлом Днепропетровск).

До этого пленный наемник из «Азова» рассказал о выдаче фальшивых документов для обмена.

Еще раньше другой военнопленный сообщил, что Вооруженные силы Украины бросили группу новобранцев на штурм Отрадного в Донецкой народной республике.

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