Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:31, 14 июня 2025Бывший СССР

Пленный наемник из «Азова» рассказал о выдаче фальшивых документов для обмена

Пленный наемник «Азова» рассказал, что ему выдали фальшивые документы для обмена
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

При сдаче в плен в Мариуполе в мае 2022 года наемники батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) получили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) фальшивые украинские документы. Об этом рассказал пленный наемник, его цитирует ТАСС.

По словам бойца, его должны были подать в списки военнопленных как гражданина Украины, так как граждане других стран обмену не подлежат. Мужчина же является россиянином и находится в заключении за госизмену.

«Поэтому я был зачислен в подразделения морской пехоты, как будто бы я давно там служил и оказался в Мариуполе во время боевых действий», — рассказал он. Однако выданное водительское удостоверение не помогло, так как мужчину идентифицировали в том числе по следам пальцев рук.

Ранее другой военнопленный рассказал, что ВСУ бросили группу новобранцев на штурм Отрадного в ДНР. «Чтобы мы после учебки и перед отправлением на передовую не разбежались, украинское командование отправило нас под видом учебного слаживания в количестве 20 человек в село Отрадное, которое было под контролем русских войск. Но мы об этом не знали», — рассказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это больше подходит России и Северной Корее». Трамп устроит парад в день рождения. Почему ему грозят многомиллионными протестами?

    В Иране задержали несколько автомобилей с израильскими дронами

    «Росатом» возглавит строительство АЭС в Казахстане

    Мантуров оценил условия возвращения иностранных брендов в Россию

    Пленный наемник из «Азова» рассказал о выдаче фальшивых документов для обмена

    Прилепин ответил на вопрос о гражданском иске после покушения на него

    Карпин прокомментировал назначение в «Динамо»

    Назван способ получения максимальной пенсии в России

    Первый сбитый Ираном истребитель F-35 израильских ВВС попал на фото

    На Украине оценили поздравление россиян от госсекретаря США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости