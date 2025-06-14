Пленный наемник из «Азова» рассказал о выдаче фальшивых документов для обмена

Пленный наемник «Азова» рассказал, что ему выдали фальшивые документы для обмена

При сдаче в плен в Мариуполе в мае 2022 года наемники батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) получили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) фальшивые украинские документы. Об этом рассказал пленный наемник, его цитирует ТАСС.

По словам бойца, его должны были подать в списки военнопленных как гражданина Украины, так как граждане других стран обмену не подлежат. Мужчина же является россиянином и находится в заключении за госизмену.

«Поэтому я был зачислен в подразделения морской пехоты, как будто бы я давно там служил и оказался в Мариуполе во время боевых действий», — рассказал он. Однако выданное водительское удостоверение не помогло, так как мужчину идентифицировали в том числе по следам пальцев рук.

Ранее другой военнопленный рассказал, что ВСУ бросили группу новобранцев на штурм Отрадного в ДНР. «Чтобы мы после учебки и перед отправлением на передовую не разбежались, украинское командование отправило нас под видом учебного слаживания в количестве 20 человек в село Отрадное, которое было под контролем русских войск. Но мы об этом не знали», — рассказал он.