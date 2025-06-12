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08:11, 12 июня 2025Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал об обмане командования

РИА Новости: ВСУ бросили группу новобранцев на штурм Отрадного в ДНР
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросило новобранцев на штурм населенного пункта Отрадное в Донецкой народной республике (ДНР), выдав это за тренировку по слаживанию. Об обмане руководства рассказал пленный украинский военный Александр Юр в беседе с РИА Новости.

«Чтобы мы после учебки и перед отправлением на передовую не разбежались, украинское командование отправило нас под видом учебного слаживания в количестве 20 человек в село Отрадное, которое было под контролем русских войск. Но мы об этом не знали», — рассказал Юр.

Военнослужащий отметил, что им поручили осмотреть дома и зачистить населенный пункт. Во время вылазки боец был ранен и оказался в плену.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что командир дезертировал при попытке украинских войск зачистить село Бердычи в ДНР в 2024 году.

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