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04:46, 12 июня 2025Бывший СССР

Пленный рассказал о дезертирстве командира ВСУ

Пленный ВСУ: украинский командир дезертировал при попытке зачистить село в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Пленный военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что командир дезертировал при попытке украинских войск зачистить село Бердычи в ДНР в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, половина боевой группы ВСУ была тогда уничтожена российскими военными. Военный также сообщил, что получил ранение и был вынужден ползти шесть километров целые сутки, пока не попал в плен. «Командир с двумя бойцами после понесенных потерь дезертировали», — сказал он.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что число сдавшихся в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые хотят получить гражданство России, постоянно растет.

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