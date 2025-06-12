Пленный ВСУ: украинский командир дезертировал при попытке зачистить село в ДНР

Пленный военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что командир дезертировал при попытке украинских войск зачистить село Бердычи в ДНР в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, половина боевой группы ВСУ была тогда уничтожена российскими военными. Военный также сообщил, что получил ранение и был вынужден ползти шесть километров целые сутки, пока не попал в плен. «Командир с двумя бойцами после понесенных потерь дезертировали», — сказал он.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что число сдавшихся в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые хотят получить гражданство России, постоянно растет.