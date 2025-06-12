Алаудинов: Все больше пленных ВСУ хотят получить гражданство РФ

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что число сдавшихся в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые хотят получить гражданство России, постоянно растет. Его слова приводит ТАСС.

«Некоторым из них верховный главнокомандующий [Владимир Путин] удовлетворил ходатайство, дав им гражданство Российской Федерации», — сказал он. По словам Алаудинова, среди них есть и те, кто после получения гражданства вступил в ряды ВС России.

Ранее председатель международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев рассказал, что солдаты ВСУ обучились пыткам у американских специалистов. По его словам, было опрошено свыше 200 человек, которых освободили в результате последнего обмена пленными.