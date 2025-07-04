Россиянин нашел в лесу редкие съедобные «кораллы»

В Новосибирской области обнаружили редкий съедобные «кораллы» из Красной книги

Житель Новосибирской области обнаружил в лесу редкий съедобный гриб, который выглядит как морской коралл. Фото находки уже обсуждают в соцсетях, передает «Вести Новосибирск».

Необычную находку грибник сделала в Сузунском районе региона. Фотографии белоснежного трофея он показал в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2025» в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказал сам автор поста, в лес он отправился «на разведку по сырому груздю». Обычных груздей в корзину не набрал, но зато заметил странное образование на гнилой древесине и оказался прав: перед ним оказался редкий вид, занесенный в Красную книгу.

Найденный гриб носит название ежовик коралловидный, или Hericium coralloides. Его также называют «оленьими рожками», такое название в народе он получил из-за причудливой формы, напоминающей ветвистые отростки. Внешне ежовик выглядит экзотично: он действительно похож на коралл или миниатюрное дерево с ветвями из белых «иголочек».

Редкий гриб встречается в России, Европе и Северной Америке, а также в странах бывшего СССР. Любит влажные места и чаще всего появляется на разлагающейся древесине лиственных пород, например, на березе, дубе, буке, ольхе или липе.

Несмотря на то что ежовик коралловидный считается съедобным (в основном, в молодом возрасте), грибники расходятся во мнениях. Одни советуют обязательно попробовать жареные «Оленьи рожки», другие призывают не срывать редкие виды и дать им спокойно расти.

Ранее в российском лесу обнаружили редчайший гриб, продлевающий молодость. Необычную находку сделала научный сотрудник Института экологии растений и животных РАН Светлана Мещерягина.