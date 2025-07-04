Страна БРИКС пригрозила США ответными пошлинами

Bloomberg: Индия пригрозила Трампу пошлинами на 700 с лишним миллионов долларов

Индия намерена защититься от тарифов США собственными пошлинами на американский импорт. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, это свидетельствует об ужесточении позиции Нью-Дели, несмотря на то, что оба государства хотят заключить временное торговое соглашение. Как известно, пошлины США коснутся индийского импорта на почти три миллиарда долларов в год. Пошлины составят больше 723 миллионов долларов. В связи с этим Индия уведомила Всемирную торговую организацию о том, что будет взимать с американских товаров пошлины на эквивалентную сумму.

В конце апреля этого года стало известно о планах индийских властей как можно быстрее обложить 12-процентными пошлинами сталь из Китая и ряда других стран.

До этого, в марте, появились новости о том, что Индия надеется избежать американских тарифов, снизив собственные пошлины на товары из США на 55 процентов. В противном случае Нью-Дели рискует тем, что под тарифы Трампа попадет 87 процентов всего индийского экспорта, идущего на рынок Соединенных Штатов.