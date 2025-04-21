Индия защитится пошлиной от дешевого импорта из Китая

Reuters: Индия введет временную пошлину на импорт стали в 12 %

Правительство Индии собирается как можно скорее ввести временную пошлину 12 процентов на импорт стали, призванную защитить местный рынок от наплыва продукции из Китая и других стран. Об этом пишет Reuters.

Соответствующими данными поделился неназванный источник в кабмине страны. По информации агентства, приток в Индию дешевой стали заставил местные небольшие заводы сократить масштабы деятельности и рассмотреть возможность увольнений.

В марте сообщалось, что в индийском Министерстве торговли и промышленности предлагают ввести 12-процентную пошлину сроком на 200 дней. Целью ее введения в ведомстве называли «устранение серьезного ущерба национальной стальной промышленности, а также его угрозу». До этого местные производители соответствующей продукции выразили обеспокоенность значительным ростом объемов стального импорта.

Отмечалось, что решение пока не принято и определиться с ним власти планируют по итогам слушаний. Его начали обсуждать в том числе на фоне шагов США и ответа на них Евросоюза, который, чтобы на рынок сообщества не хлынули дополнительные поставки, сократил с 1 апреля квоты на импорт стали на 15 процентов. В индийского министерстве отмечали, что американские пошлины стали одним из главных факторов перенаправления стальной продукции в страну.