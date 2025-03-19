В Индии задумали присоединиться к запущенной Трампом волне ограничений на поставки стали

В Индии хотят ввести на 200 дней пошлины на импорт стальной продукции

В Министерстве торговли и промышленности Индии предлагают ввести временную 12-процентную пошлину на импорт некоторой стальной продукции. Как пишет MarketWatch, ожидается, что действие этой 200-дневной меры коснется в том числе поставок из Китая и Вьетнама.

Целью ее введения в ведомстве называют «устранение серьезного ущерба национальной стальной промышленности, а также его угрозу», что, вероятно, связано с поступившим в конце прошлого года обращением Индийской ассоциации производителей стали (ISA), призвавшей к защитным мерам из-за обеспокоенности значительным ростом объемов стального импорта. Соответствующее решение властями пока не принято. Они планируют в течение месяца собирать комментарии по поводу своего предложения и определиться с планами по итогам слушаний.

Таким образом, задуманные меры могут привести к тому, что Индия присоединится к запущенной американскими властями волне ограничений на поставки. Тарифы США в 25 процентов на импорт стали и алюминия со всего мира вступили в силу 12 марта Целью их введения в администрации Дональда Трампа называют восстановление производственной базы в стране.

В среду, 19 марта, стало известно, что Европейский союз (ЕС), пытаясь защититься от влияния введенных США пошлин, сократит с 1 апреля квоты на импорт стали на 15 процентов, чтобы поставки на фоне снижения привлекательности американского рынка не хлынули в ЕС.

В гендиректорате мер торговой защиты (DGTR) индийского министерства полагают, что американские пошлины стали одним из главных факторов перенаправления стальной продукции в страну, а введение пошлин будет целесообразным с точки зрения защиты от ее наплыва.