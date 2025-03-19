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17:11, 19 марта 2025Экономика

В ЕС нашли способ защититься от последствий пошлин Трампа

Reuters: ЕС с 1 апреля снизит квоты на импорт стали на 15 %
Дмитрий Воронин

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Евросоюз (ЕС), пытаясь защититься от влияния введенных США новых пошлин, сократит с 1 апреля квоты на импорт стали на 15 процентов. О таком способе сообщает Reuters.

«Когда никто не соблюдает правила ВТО и все прикрываются вопросами нацбезопасности, Европа не может быть единственным континентом, где рушится промышленность», — прокомментировал решение замглавы Еврокомиссии Стефан Сежурне. Чиновник также указал на то, что, с учетом снижения привлекательности американского рынка, последствием изменений на глобальном уровне может стать стремление производителей из Канады, Индии и Китая продавать все больше стали в ЕС.

Тарифы США в 25 процентов для импорта стали и алюминия со всего мира вступили в силу 12 марта, а со 2 апреля Дональд Трамп намерен дополнить их зеркальными таможенными пошлинами, равными взимаемым при импорте американских товаров другими странами.

Еврокомиссия ответила главе США торговыми мерами, которые по данным СМИ, могут коснуться продукции, список которой составлен на 99 страницах и включает в том числе куриные крылышки, мотоциклы, женское нижнее белье, снегоуборочные машины и, как выяснилось, крепкий алкоголь. Европейские 50-процентные пошлины на виски Трамп назвал злобными, пригрозив случае их сохранения ввести тариф в размере 200 процентов на весь поставляемый из ЕС алкоголь.

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