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09:59, 17 марта 2025Экономика

Трамп не стал шутить с введением зеркальных пошлин на импорт

Трамп сообщил о введении зеркальных таможенных пошлин с 2 апреля
Дмитрий Воронин

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон по-прежнему планирует ввести зеркальные таможенные пошлины, равные взимаемым при импорте американских товаров другими странами. Он уточнил, что «большие суммы средств начнут поступать со 2 апреля». Об этом сообщает ТАСС.

«Я бы сделал это 1 апреля, но вы же знаете, что за день 1 апреля», — высказался президент США, обозначив отсутствие намерений шутить с этим вопросом. Он также уточнил, что не планирует делать исключений по тарифам в 25 процентов для импорта стали и алюминия.

Решение Трампа об этих тарифах вступило в силу 12 марта. Целью масштабного введения импортных пошлин в его администрации называют восстановление производственной базы в США.

В Еврокомиссии в ответ составили на 99 страницах список американских товаров, которых могут коснуться ответные торговые меры. Узнав о них, глава США предупредил, что, в случае если Евросоюз не отменит свои «злобные 50-процентные пошлины на виски», алкоголь, поставляемый из входящих в сообщество государств, могут обложить тарифом в размере 200 процентов. На фоне опасений эскалации торговой войны американские фондовые индексы пережили падение.

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