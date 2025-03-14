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10:13, 14 марта 2025Экономика

Слова Трампа о пошлинах на алкоголь обвалили американский фондовый рынок

Фондовые индексы США резко упали из-за опасений эскалации торговой войны
Дмитрий Воронин

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Американские фондовые индексы резко упали в четверг на фоне опасений эскалации торговой войны, связанных с новыми заявлениями Дональда Трампа, пишет Trading Economics. Так, индекс Dow Jones снизился по итогам сессии на 1,3 процента, до 40 813,57 пункта, S&P 500 просел на 1,39 процента, до 5 521,52 пункта​, а ​Nasdaq потерял 1,96 процента, достигнув 17 303,01​.

«Данные о некотором охлаждении инфляции перевесила тревога о том, что эскалация торговой войны, которую Соединенные Штаты развернули против крупнейшего торгового партнера, может вновь подстегнуть инфляцию и привести к рецессии», — отмечает Reuters.

Обвал на рынках произошел в день, когда американский президент заявил, что в случае если ЕС не отменит свои «злобные 50-процентные пошлины на виски», США могут обложить алкоголь, поставляемый из входящих в сообщество государств тарифом в размере 200 процентов. По словам Трампа, заградительные пошлины распространятся «на все вина, шампанское и содержащую алкоголь продукцию из Франции и других стран ЕС».

Как пишет Le Figaro, все это шокировало европейских виноделов, оказавшихся втянутыми в конфликт не по своей воле.

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